Axios узнал об обсуждении ускоренного подписания договора США с Ираном

Высокопоставленный представитель администрации президента США Дональда Трампа, как отмечает издание, уже рассказал, что сделка в электронном виде была подписана американским президентом, вице-президентом Джей Ди Вэнсом и спикером иранского парламента Мохаммадом Багером Галибафом. Один источник Axios эту информацию опроверг. При этом другой собеседник издания, знакомый с обсуждениями, настаивает, что подписание состоялось, а нынешнее станет «вторым». Даже если это и так, зачем могло понадобиться два подписания — неясно, пишет Axios.