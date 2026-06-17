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Axios узнал об обсуждении ускоренного подписания договора США с Ираном

Стороны обсуждают подписание меморандума о взаимопонимании в электронном формате уже 17 июня, чтобы в том числе ускорить открытие Ормузского пролива, сообщили источники Axios. Изначально подписание планировалось 19 июня в Женеве.

Источник: Новости Mail

Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном может быть подписан уже в среду, 17 июня, а не 19 июня, как планировалось. Такую возможность обсуждают стороны переговоров вместе с посредниками. Об этом сообщил Axios со ссылкой на дипломата одной из стран-посредников и второй источник, знакомый с ходом обсуждений.

Как сообщил источник издания, ускорение графика подписания меморандума связано с желанием сторон открыть Ормузский пролив раньше запланированного срока.

Дополнительным фактором, отмечает Axios, может быть политическое давление на Белый дом с требованием обнародовать текст меморандума. Однако источник, знакомый с ходом обсуждений, утверждает, что именно Иран настаивал не публиковать документ до формального подписания. Собеседник отрицает, что Белый дом действует под давлением.

Подписание меморандума 17 июня, если оно состоится, пройдет в электронном виде, пишет Axios. При этом, отмечает издание, окончательное решение о переносе подписания еще не принято.

Источники рассказали, что перенос сроков подписания сделки не отменяет встречи делегаций США и Ирана 19 июня в Швейцарии. Они обсудят запуск переговоров по ядерной программе Ирана, передает Axios.

Высокопоставленный представитель администрации президента США Дональда Трампа, как отмечает издание, уже рассказал, что сделка в электронном виде была подписана американским президентом, вице-президентом Джей Ди Вэнсом и спикером иранского парламента Мохаммадом Багером Галибафом. Один источник Axios эту информацию опроверг. При этом другой собеседник издания, знакомый с обсуждениями, настаивает, что подписание состоялось, а нынешнее станет «вторым». Даже если это и так, зачем могло понадобиться два подписания — неясно, пишет Axios.

В ночь на 15 июня при посредничестве пакистанской стороны США и Иран объявили о достижении мирного соглашения. В тот же день Трамп заявил, что суда, в том числе перевозящие нефть, начали покидать Ормузский пролив. Тогда же иранское агентство Mehr опубликовало пункты меморандума о взаимопонимании между странами из 14 пунктов.

Среди раскрытых Ираном пунктов: немедленное прекращение огня на всех фронтах, снятие морской блокады и возобновление судоходства через Ормузский пролив в течение 30 дней, приостановка нефтяных санкций и доступ Ирана к финансовым активам, вывод войск США из районов вокруг Ирана, предоставление $300 млрд на восстановление, разблокировка $24 млрд иранских средств, а также 60-дневные переговоры для окончательного соглашения по ядерной программе. Иран подтверждает приверженность ДНЯО, а обсуждение ракетной программы и поддержки групп сопротивления исключено из повестки.

Через день телеканалы N12 и Al Arabiya опубликовали полученные ими версии меморандума из 12 и 14 пунктов соответственно. В большинстве пунктов они совпадают с иранской версией. При этом в новых версиях прописан вывод войск США за 30 дней. Также в них не указаны суммы иранских активов.

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