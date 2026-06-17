Трамп допустил продолжение войны с Ираном при одном условии

«Это в меморандуме о взаимопонимании. Если не будет достигнута в течение 60 дней, то ничего страшного. Мы вернёмся к бомбардировкам», — сказал Трамп.
Меморандум между Вашингтоном и Тегераном должен быть подписан 19 июня в Швейцарии. Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что полный текст документа опубликуют не позднее пятницы. Ожидается, что соглашение позволит разблокировать Ормузский пролив — ключевой маршрут для мировых поставок нефти.
В последние месяцы Трамп неоднократно балансировал между угрозами и попытками дипломатического диалога.