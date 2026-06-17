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Трамп допустил продолжение войны с Ираном при одном условии

Президент США Дональд Трамп пригрозил возобновить бомбардировки Ирана, если стороны не заключат окончательную сделку за 60 дней.

Президент США Дональд Трамп пригрозил возобновить бомбардировки Ирана, если стороны не заключат окончательную сделку за 60 дней. Об этом он заявил на пресс-конференции во французском Эвиане.

«Это в меморандуме о взаимопонимании. Если не будет достигнута в течение 60 дней, то ничего страшного. Мы вернёмся к бомбардировкам», — сказал Трамп.

Меморандум между Вашингтоном и Тегераном должен быть подписан 19 июня в Швейцарии. Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что полный текст документа опубликуют не позднее пятницы. Ожидается, что соглашение позволит разблокировать Ормузский пролив — ключевой маршрут для мировых поставок нефти.

В последние месяцы Трамп неоднократно балансировал между угрозами и попытками дипломатического диалога.

В конце мая он уже заявлял, что Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ просили отсрочить атаку на Иран на два-три дня ради завершения переговоров. Тогда американский лидер согласился подождать, но предупредил, что терпение не безгранично.

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