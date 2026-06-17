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Следком показал атакованный под Брянском автобус. Видео

Появилось видео атакованного под Брянском автобуса с детьми Следственный комитет России показал видеозапись с автобусом, который подвергся атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области.

Источник: РБК

Появилось видео атакованного под Брянском автобуса с детьми.

Следственный комитет России показал видеозапись с автобусом, который подвергся атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области. Кадры с места происшествия опубликованы в телеграм-канале ведомства.

На видеоматериалах видны повреждения на внешней стороне транспортного средства. Кроме того, в автобусе выбиты окна. Кресла в салоне уцелели, но внутри полный беспорядок: вещи детей разбросаны по всему автобусу.

«Следователи СК России продолжают работу в Брянской области на месте теракта», — уточнила пресс-служба Следкома.

ВСУ 17 июня нанесли удар по автобусу в Брянской области, в котором находилась детская футбольная команда, следовавшая из Белоруссии на отдых в Геленджик. В результате атаки один человек погиб, еще восемь пострадали, получив осколочные ранения, и были госпитализированы. Уцелевших пассажиров автобуса доставили в пункт временного размещения — они ожидают сопровождающую колонну из Гомеля для возвращения домой.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила атаку на транспорт с несовершеннолетними, подчеркнув, что Киев сознательно подвергает детей опасности. По факту удара ВСУ по пассажирскому автобусу возбуждено уголовное дело по ст. 205 Уголовного кодекса «Террористический акт».

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