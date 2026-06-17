Следком показал атакованный под Брянском автобус. Видео

ВСУ 17 июня нанесли удар по автобусу в Брянской области, в котором находилась детская футбольная команда, следовавшая из Белоруссии на отдых в Геленджик. В результате атаки один человек погиб, еще восемь пострадали, получив осколочные ранения, и были госпитализированы. Уцелевших пассажиров автобуса доставили в пункт временного размещения — они ожидают сопровождающую колонну из Гомеля для возвращения домой.