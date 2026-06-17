Песков рассказал об ответе России после удара по автобусу под Брянском

Он добавил, что СК уже начал следственные действия, в ходе которых будет установлена страна происхождения дрона. При этом, по словам Пескова, «очевидно даже до следствия, что это была целенаправленная атака». Операторы беспилотников «отлично видят», какие цели поражают. Речь шла не о военной машине, а об автобусе с мирными жителями — в данном случае с детьми, отметил Песков.