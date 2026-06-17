Песков рассказал об ответе России после удара по автобусу под Брянском

Ответные действия России после удара беспилотника по автобусу с детской футбольной командой в Брянской области — это продолжение военной операции, чтобы обезопасить страну и население, заявил RT пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Никакого сомнения не вызывает, кто за этим стоит. Ответные действия — это продолжение специальной военной операции в связи с тем чтобы обезопасить нашу страну и наше население от таких террористических проявлений», — заявил пресс-секретарь.
Он добавил, что СК уже начал следственные действия, в ходе которых будет установлена страна происхождения дрона. При этом, по словам Пескова, «очевидно даже до следствия, что это была целенаправленная атака». Операторы беспилотников «отлично видят», какие цели поражают. Речь шла не о военной машине, а об автобусе с мирными жителями — в данном случае с детьми, отметил Песков.
Пресс-секретарь сказал, что от Европы Россия, по всей видимости, «опять не услышит каких-либо осуждающих слов». «Но это не значит, что мы должны опускать руки. Наоборот, мы должны продолжать рассказывать об этих зверствах, без преувеличения, всему миру», — добавил Песков.
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