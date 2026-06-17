Путин произнёс тост за укрепление партнёрства России и АСЕАН

Напомним, глава государства прибыл в Казань, чтобы принять участие в памятном саммите с представителями Ассоциации стран Юго-Восточной Азии, который продлится двое суток. Диалог на высшем уровне собрал делегации всех без исключения 11 государств-членов этого объединения. Среди участников встречи значатся полномочные представители Брунея, Тимора-Лешти, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Сингапура, Таиланда и Филиппин. Ожидается, что столь представительный состав позволит полноценно обсудить ключевые векторы дальнейшего взаимодействия. Путин уже успел встретиться с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом — младшим. Также главе РФ удалось пообщаться с султаном Брунея-Даруссалам Хассаналом Болкиахом.