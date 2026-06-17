Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин произнёс тост за укрепление партнёрства России и АСЕАН

Президент Владимир Путин поднял бокал за углубление всестороннего взаимодействия между Российской Федерацией и странами Юго-Восточной Азии, обозначив курс на неуклонное развитие стратегических связей в формате Россия-АСЕАН. Глава государства произнёс свой тост на приёме в честь участников саммита.

Источник: Life.ru

«Предлагаю тост за здоровье глав делегаций и всех присутствующих, за дальнейшее укрепление стратегического партнёрства России и АСЕАН, за развитие и процветание наших стран, счастье и благополучие наших народов, за успех юбилейного саммита», — сказал он.

Напомним, глава государства прибыл в Казань, чтобы принять участие в памятном саммите с представителями Ассоциации стран Юго-Восточной Азии, который продлится двое суток. Диалог на высшем уровне собрал делегации всех без исключения 11 государств-членов этого объединения. Среди участников встречи значатся полномочные представители Брунея, Тимора-Лешти, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Сингапура, Таиланда и Филиппин. Ожидается, что столь представительный состав позволит полноценно обсудить ключевые векторы дальнейшего взаимодействия. Путин уже успел встретиться с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом — младшим. Также главе РФ удалось пообщаться с султаном Брунея-Даруссалам Хассаналом Болкиахом.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.