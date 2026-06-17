Путин заявил, что Россия и АСЕАН выступают за справедливое мироустройство

По его словам, Россия и страны АСЕАН продолжают развивать традиции взаимовыгодного сотрудничества и отстаивают принципы суверенного равенства. Путин подчеркнул, что Россия готова к продолжению активной совместной работы с государствами — участниками АСЕАН в целях укрепления стратегического партнерства, обеспечения безопасности, благополучия и процветания стран и народов, а также Евразийского региона в целом.