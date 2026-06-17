Путин заявил, что Россия и АСЕАН выступают за справедливое мироустройство

Путин проводит официальный прием для лидеров стран АСЕАН.
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия и страны АСЕАН работают над углублением стратегического партнерства.
По словам Путина, эти государства выступают за справедливую систему мироустройства и имеют общие нравственные ценности.
«Все наши государства следуют собственной модели развития и никому не навязывают свои взгляды, и в этом, безусловно, наша сила», — сказал Путин, выступая на торжественном приеме в честь глав делегаций — участников саммита Россия — АСЕАН (цитата по ИС «Вести»).
По его словам, Россия и страны АСЕАН продолжают развивать традиции взаимовыгодного сотрудничества и отстаивают принципы суверенного равенства. Путин подчеркнул, что Россия готова к продолжению активной совместной работы с государствами — участниками АСЕАН в целях укрепления стратегического партнерства, обеспечения безопасности, благополучия и процветания стран и народов, а также Евразийского региона в целом.
АСЕАН (от англ. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations) — это региональная организация 11 стран Юго-Восточной Азии. Образована в 1967 году в Бангкоке. Специализируется на торгово-инвестиционном сотрудничестве. Объединение образует пятую крупнейшую экономику мира после США, Китая, Японии и Германии.
Саммит Россия — АСЕАН проходит в Казани с 17 по 19 июня. Мероприятие приурочено к 35-летию установления отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.
Как ранее отметил помощник президента России Юрий Ушаков, в повестке саммита Россия — АСЕАН стоит обмен мнениями по актуальным глобальным и региональным проблемам, а также обзор проделанной за 35 лет совместной работы по развитию стратегического партнерства.
По его словам, по итогам встречи планируется принятие четырех документов: Казанской декларации (политическая декларация), комплексного Плана действий на 2026−2030 годы, а также совместных заявлений по энергетике и культуре.
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