Трамп предложил заключить с Россией и КНР договор о сокращении ядерных арсеналов

«Нам следует заключить соглашение о денуклеаризации, это было бы просто великолепно. Нам все это не нужно, нам не нужно иметь возможность взорвать весь мир 300 раз», — сказал господин Трамп на пресс-конференции по итогам саммита G7 во Франции (трансляция велась на YouTube-канале Fox).