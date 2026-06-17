Песков раскрыл, как Россия ответит на кровь белорусских детей

Ответными мерами России на циничный теракт Вооруженных сил Украины в Брянской области станет продолжение специальной военной операции до тех пор, пока безопасность населения не будет обеспечена в полной мере. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаку БПЛА на автобус с белорусскими детьми.