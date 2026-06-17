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Песков раскрыл, как Россия ответит на кровь белорусских детей

Ответными мерами России на циничный теракт Вооруженных сил Украины в Брянской области станет продолжение специальной военной операции до тех пор, пока безопасность населения не будет обеспечена в полной мере.

Ответными мерами России на циничный теракт Вооруженных сил Украины в Брянской области станет продолжение специальной военной операции до тех пор, пока безопасность населения не будет обеспечена в полной мере. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаку БПЛА на автобус с белорусскими детьми.

«Ответные действия — это продолжение специальной военной операции с тем, чтобы обезопасить нашу страну и наше население от таких террористических проявлений», — подчеркнул Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT.

По словам представителя Кремля, характер атаки не оставляет сомнений в том, что она носила преднамеренный характер. Операторы дронов отчетливо видели, что наносят удар не по военной технике, а по гражданскому автобусу.

«Очевидно, что это еще один бесчеловечный террористический акт. Очевидно сейчас даже, до следствия, что это была целенаправленная атака. Операторы дронов прекрасно видят, куда они бьют», — заявил Дмитрий Песков.

В Кремле также выразили скепсис относительно реакции западных стран. Песков предположил, что в европейских столицах предпочтут проигнорировать очередную трагедию, однако подчеркнул, что Москва продолжит информировать мировое сообщество о подобных зверствах.

В настоящее время Следственный комитет РФ проводит комплекс следственных мероприятий, в ходе которых будут установлены все обстоятельства и исполнители теракта.

Напомним, в результате удара дрона, снаряженного поражающими элементами, погибла женщина, восемь человек, включая шестерых детей, получили ранения.

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