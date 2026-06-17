Уже 35 стран согласны снять санкции с Ирана

Изначально четыре европейские страны заявили, что готовы пересмотреть ограничения после соглашения между Тегераном и Вашингтоном. В документе они приветствовали меморандум о взаимопонимании США и Ирана и подчеркнули, что намерены работать вместе с Вашингтоном, Тегераном и МАГАТЭ, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия.