Трамп поблагодарил Путина и Си Цзиньпина за нейтралитет по Ирану

«Я хочу поблагодарить Китай, председателя Си. Я с ним встречался, и он сохранял нейтралитет, полный нейтралитет, и я это ценю. И хочу поблагодарить Владимира Путина. Он держался очень нейтрально», — заявил Трамп журналистам.