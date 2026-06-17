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В Кремле спрогнозировали реакцию Европы на удар ВСУ по детям

Европейские столицы снова проигнорируют атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус, который перевозил детей, граждан Белоруссии, в Брянской области.

Европейские столицы снова проигнорируют атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус, который перевозил детей, граждан Белоруссии, в Брянской области. Об этом в интервью RT заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Хочу предположить, что в европейских столицах опять обойдут вниманием эту трагедию, что опять мы не услышим каких-либо слов осуждающих от руководства в европейских столицах», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что даже несмотря на это, Россия продолжит рассказывать о преступлениях киевского режима всему миру.

Напомним, что в среду, 17 июня, беспилотник ВСУ атаковал автобус с детьми из спортивной школы № 2 города Речицы, направлявшийся в Геленджик. В результате нападения погибла сопровождавшая команду женщина, семь человек, включая пятерых детей, получили ранения и были доставлены в больницу.

Ранее Песков раскрыл, как Россия ответит на удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области.

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