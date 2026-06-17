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Перед стартом двусторонних встреч саммита Россия — АСЕАН Владимир Путин прибыл с визитом в Казанский кремль

В преддверии двусторонних переговоров саммита Россия — АСЕАН программа Владимира Путина включила посещение Казанского кремля. Вместе с главой Татарстана Рустамом Миннихановым Президент осмотрел православный храм и мечеть, а затем обменялся несколькими фразами с находившимися там прихожанами.

В преддверии двусторонних переговоров саммита Россия — АСЕАН программа Владимира Путина включила посещение Казанского кремля. Вместе с главой Татарстана Рустамом Миннихановым Президент осмотрел православный храм и мечеть, а затем обменялся несколькими фразами с находившимися там прихожанами.