В преддверии двусторонних переговоров саммита Россия — АСЕАН программа Владимира Путина включила посещение Казанского кремля. Вместе с главой Татарстана Рустамом Миннихановым Президент осмотрел православный храм и мечеть, а затем обменялся несколькими фразами с находившимися там прихожанами.
Перед стартом двусторонних встреч саммита Россия — АСЕАН Владимир Путин прибыл с визитом в Казанский кремль
В преддверии двусторонних переговоров саммита Россия — АСЕАН программа Владимира Путина включила посещение Казанского кремля. Вместе с главой Татарстана Рустамом Миннихановым Президент осмотрел православный храм и мечеть, а затем обменялся несколькими фразами с находившимися там прихожанами.