ЦИК Армении одобрила уголовное преследование экс-президента Кочаряна

Дело против Кочаряна, как добавил Орбелян, также пытаются увязать с событиями более позднего периода, когда сын экс-президента Седрак Кочарян приобрел долю в компании по рыночной стоимости. Речь идет о территории теннисного клуба «Мастер класс», которую ранее сдавали в аренду, а затем застраивал другой человек, искавший инвесторов из-за финансовых трудностей. По словам адвоката, ничего криминального в деле нет, и единственная его причина — политические процессы в стране, тем более что срок давности уже истек, передает Armeninfo.