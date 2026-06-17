ЦИК Армении одобрила уголовное преследование экс-президента Кочаряна

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении на заседании 17 июня дала согласие на возбуждение уголовного дела против лидера оппозиционного блока «Армения» Роберта Кочаряна, сообщил адвокат последнего Арам Орбелян у здания ЦИК, передает News.am.
«Комиссия дала согласие на осуществление уголовного преследования. Ни одно из решений комиссии не соответствует действительности, что информация, указанная в обвинении, ложна. Не то что не обоснована — она ложна», — заявил защитник.
Как передает Armenia Today, по словам адвоката, обвинение против Кочаряна касается событий 2004−2009 годов и отчуждения имущества образовательного учреждения. По версии следствия, недвижимость стоимостью в несколько миллиардов драмов продали за 12 млн драмов (около 2,3 млн руб.), после чего она перешла члену семьи Кочаряна.
Адвокат это отверг, заявив, что решение об отчуждении имущества принимало правительство, куда Кочарян не входил, а утверждение документа президентом было предусмотрено Конституцией 1995 года. Защита представила в ЦИК опровергающие обвинение сведения, но комиссия, по словам Орбеляна, не стала рассматривать юридические аргументы и оценивать материалы дела.
Кочарян — второй президент Армении (1998−2008) и первый глава существовавшей ранее (до 1 января 2024 года) непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В 2020-м Кочаряна, на тот момент обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году, отпустили под залог $4 млн. В 2021-м дело против него, а также бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, бывшего министра обороны Сейрана Оганяна и бывшего вице-премьера Армена Геворкяна было прекращено. Позднее Конституционный суд признал статью, которую им инкриминировали, противоречащей двум статьям Конституции и недействительной.
Дело против Кочаряна, как добавил Орбелян, также пытаются увязать с событиями более позднего периода, когда сын экс-президента Седрак Кочарян приобрел долю в компании по рыночной стоимости. Речь идет о территории теннисного клуба «Мастер класс», которую ранее сдавали в аренду, а затем застраивал другой человек, искавший инвесторов из-за финансовых трудностей. По словам адвоката, ничего криминального в деле нет, и единственная его причина — политические процессы в стране, тем более что срок давности уже истек, передает Armeninfo.
Накануне Генпрокуратура Армении направила в ЦИК ходатайство о возбуждении уголовного дела против Кочаряна, сообщила Armenia Today. Причину в Генпрокуратуре не уточнили. Также ею было запрошено согласие на арест двух кандидатов от блока «Армения» — Асатура Кочаряна и Руслана Барсегяна.
Ранее Роберту Кочаряну без объяснений запретили выезд из страны, сообщал руководитель его офиса Баграт Микоян. В офисе Кочаряна заявили, что ходатайство прокуратуры — продолжение инцидента в аэропорту, где ему запретили выезд. Кроме того, офис подчеркнул, что ранее следственный и антикоррупционный комитеты сообщали об отсутствии преследования против экс-президента. Нынешнее обращение Генпрокуратуры там назвали попыткой сфабриковать дело.
7 июня в Армении прошли парламентские выборы, явка составила 58,97%. Через неделю ЦИК подвела их окончательные итоги: правящая партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» получила 49,74% (64 мандата), «Сильная Армения» Самвела Карапетяна получила 23,27% (29 мандатов), блок «Армения» Кочаряна — 9,92% (12 мандатов).
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