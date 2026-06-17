Трамп заявил, что США придется вернуть замороженные иранские активы

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону когда-то придётся разморозить иранские активы. Об этом он сказал на пресс-конференции во французском Эвиане.
«Мы забрали их деньги — это не наши деньги, это их деньги, и мы заморозили их на определённый момент времени. Я думаю, нам придётся их вернуть», — заявил Трамп.
По его словам, иначе в доллар перестанут вкладываться.
Ранее Трамп пригрозил возобновить бомбардировки Ирана, если окончательная сделка не будет заключена в течение 60 дней, прописанных в меморандуме о взаимопонимании.
Сам документ должен быть подписан 19 июня в Швейцарии, его полный текст обещают обнародовать до пятницы.