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Трамп заявил, что США придется вернуть замороженные иранские активы

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону когда-то придётся разморозить иранские активы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону когда-то придётся разморозить иранские активы. Об этом он сказал на пресс-конференции во французском Эвиане.

«Мы забрали их деньги — это не наши деньги, это их деньги, и мы заморозили их на определённый момент времени. Я думаю, нам придётся их вернуть», — заявил Трамп.

По его словам, иначе в доллар перестанут вкладываться.

Ранее Трамп пригрозил возобновить бомбардировки Ирана, если окончательная сделка не будет заключена в течение 60 дней, прописанных в меморандуме о взаимопонимании.

Сам документ должен быть подписан 19 июня в Швейцарии, его полный текст обещают обнародовать до пятницы.

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