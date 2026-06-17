Путин подтвердил готовность России наращивать сотрудничество с АСЕАН

«В эпоху изменений, когда все непредсказуемо, наше сотрудничество является тем самым компасом, который ведет нас к обеспечению безопасности региона, который основан на общем видении развития нашего региона, который будет использовать архитектуру, основанную на правилах», — добавил российский президент. Он указал на общие нравственные ценности России и государств АСЕАН.