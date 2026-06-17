Трамп рассказал, какое соглашение хочет подписать с Россией и Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америке нужна сделка по денуклеаризации с Россией и Китаем. Однако, по его словам, одна из этих стран настроена серьёзно, а вторая гораздо менее охотно идёт на контакт. Заявление прозвучало в среду на пресс-конференции во французском Эвиане.
«Нам нужно заключить отличную сделку по денуклеаризации… Одна из этих двух сторон [РФ и Китай] очень хочет пойти на это. Скажу вам так: вторая сторона менее охотно идет на контакт», — сказал Трамп журналистам.
Он назвал ужасной саму возможность «уничтожить весь мир 300 раз подряд» и добавил, что был бы рад заключить соглашение.
Ранее Трамп пригрозил возобновить бомбардировки Ирана, если Тегеран не заключит окончательную сделку за 60 дней, отведённые меморандумом. Сам документ должен быть подписан 19 июня в Швейцарии.
Кроме того, Трамп публично признал, что США придётся разморозить иранские активы.