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Трамп рассказал, какое соглашение хочет подписать с Россией и Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америке нужна сделка по денуклеаризации с Россией и Китаем.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америке нужна сделка по денуклеаризации с Россией и Китаем. Однако, по его словам, одна из этих стран настроена серьёзно, а вторая гораздо менее охотно идёт на контакт. Заявление прозвучало в среду на пресс-конференции во французском Эвиане.

«Нам нужно заключить отличную сделку по денуклеаризации… Одна из этих двух сторон [РФ и Китай] очень хочет пойти на это. Скажу вам так: вторая сторона менее охотно идет на контакт», — сказал Трамп журналистам.

Он назвал ужасной саму возможность «уничтожить весь мир 300 раз подряд» и добавил, что был бы рад заключить соглашение.

Ранее Трамп пригрозил возобновить бомбардировки Ирана, если Тегеран не заключит окончательную сделку за 60 дней, отведённые меморандумом. Сам документ должен быть подписан 19 июня в Швейцарии.

Кроме того, Трамп публично признал, что США придётся разморозить иранские активы.

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