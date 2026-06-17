Трамп рассказал, какое соглашение хочет подписать с Россией и Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америке нужна сделка по денуклеаризации с Россией и Китаем. Однако, по его словам, одна из этих стран настроена серьёзно, а вторая гораздо менее охотно идёт на контакт. Заявление прозвучало в среду на пресс-конференции во французском Эвиане.