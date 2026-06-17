Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Владимир Путин выступил на саммите РФ — АСЕАН

Путин заявил о готовности продолжать активную работу со всеми странами АСЕАН.

Источник: Комсомольская правда

Страны АСЕАН и Россия поддерживают справедливую систему мироустройства. Об этом заявил Владимир Путин в ходе выступления на саммите в Казани. Приглашенные страны укрепляют традиции взаимовыгодного сотрудничества.

«Мы вместе выступаем за формирование справедливой системы мироустройства, отстаиваем принципы суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела», — резюмировал российский лидер в своем выступлении на саммите.

Путин заявил, что Россия готова продолжать активную работу со странами АСЕАН, отметив накопленный опыт и перспективы дальнейшего сотрудничества. Также глава государства в рамках саммита провел несколько встреч с мировыми лидерами. В частности, Путин встретился с главой Филиппин.