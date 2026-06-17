Президент Владимир Путин выступил на саммите РФ — АСЕАН

Путин заявил, что Россия готова продолжать активную работу со странами АСЕАН, отметив накопленный опыт и перспективы дальнейшего сотрудничества. Также глава государства в рамках саммита провел несколько встреч с мировыми лидерами. В частности, Путин встретился с главой Филиппин.