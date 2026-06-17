Трамп пригрозил возобновить бомбардировки Ирана при отсутствии сделки

По словам Трампа, технические переговоры с Ираном о вывозе урана стартуют незамедлительно, а подписание соглашения возможно уже в четверг или пятницу. Он отметил, что без сделки США могли бы продолжать бомбардировки Ирана неопределенно долго. Также президент признал, что возврат замороженных иранских активов неизбежен, чтобы сохранить доверие к доллару.