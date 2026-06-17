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Манила ждет: первая встреча Путина в Казани завершилась приглашением на Филиппины

Путин открыл марафон двусторонних встреч на полях юбилейного саммита Россия — АСЕАН в Казани переговорами с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом — младшим. Для филиппинского лидера этот визит в Россию стал первым. Обсудили развитие двусторонних отношений и экономическое сотрудничество — товарооборот между странами уже превысил полмиллиарда долларов. В 2026 году именно Филиппины принимают председательство в АСЕАН.

Путин открыл марафон двусторонних встреч на полях юбилейного саммита Россия — АСЕАН в Казани переговорами с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом — младшим. Для филиппинского лидера этот визит в Россию стал первым. Обсудили развитие двусторонних отношений и экономическое сотрудничество — товарооборот между странами уже превысил полмиллиарда долларов. В 2026 году именно Филиппины принимают председательство в АСЕАН.