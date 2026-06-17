Путин встретился с премьером Малайзии

Беседа проходит в рамках саммита Россия — АСЕАН в Казани. Он продлится с 17 по 19 июня. Ожидается, что участники обменяются мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудят темы углубления сотрудничества между Россией и Ассоциацией и интеграционных процессов на пространстве Евразии.