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Путин встретился с премьером Малайзии

КАЗАНЬ, 17 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Казани встретился с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА Новости

Беседа проходит в рамках саммита Россия — АСЕАН в Казани. Он продлится с 17 по 19 июня. Ожидается, что участники обменяются мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудят темы углубления сотрудничества между Россией и Ассоциацией и интеграционных процессов на пространстве Евразии.

Путин в Казани проведет серию двусторонних встреч, примет участие в заседаниях форума и выступит с заявлением для СМИ вместе с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом, являющимся сопредседателем саммита.