Мэр Энергодара сообщил о погибшем и пострадавших от атак мирных жителях

Мирный житель погиб, еще трое получили ранения при атаках на Энергодар Запорожской области, сообщил мэр города Максим Пухов.
По словам мэра, удары пришлись на район железнодорожного вокзала и жилой массив. Всем раненым оказывают необходимую медицинскую помощь. Одного из пострадавших оперируют, его состояние оценивается как тяжелое.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об атаке БПЛА в районе общеобразовательной школы в пгт Веселое Веселовского муниципального округа.
«Беспилотник был сбит на подлете нашими мобильно-огневыми группами. От падения осколков произошло возгорание сухой растительности. На месте работают оперативные службы», — написал Балицкий.
Энергодар 16 июня 23 раза атаковали ВСУ. Повреждения получили гражданские объекты и инфраструктура: удары пришлись на кооператив на Приднепровской улице, КПП-1, многоквартирный дом и территорию медико-санитарной части № 145. По данным властей, в результате атаки пострадавших не было.
ВСУ изменили тактику ударов по Энергодару и начали сбрасывать взрывчатку с тяжелых беспилотников типа «Баба-яга».
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