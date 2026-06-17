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Мэр Энергодара сообщил о погибшем и пострадавших от атак мирных жителях

Мирный житель погиб, еще трое получили ранения при атаках на Энергодар Запорожской области, сообщил мэр города Максим Пухов.

Источник: РБК

Мирный житель погиб, еще трое получили ранения при атаках на Энергодар Запорожской области, сообщил мэр города Максим Пухов.

По словам мэра, удары пришлись на район железнодорожного вокзала и жилой массив. Всем раненым оказывают необходимую медицинскую помощь. Одного из пострадавших оперируют, его состояние оценивается как тяжелое.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об атаке БПЛА в районе общеобразовательной школы в пгт Веселое Веселовского муниципального округа.

«Беспилотник был сбит на подлете нашими мобильно-огневыми группами. От падения осколков произошло возгорание сухой растительности. На месте работают оперативные службы», — написал Балицкий.

Энергодар 16 июня 23 раза атаковали ВСУ. Повреждения получили гражданские объекты и инфраструктура: удары пришлись на кооператив на Приднепровской улице, КПП-1, многоквартирный дом и территорию медико-санитарной части № 145. По данным властей, в результате атаки пострадавших не было.

ВСУ изменили тактику ударов по Энергодару и начали сбрасывать взрывчатку с тяжелых беспилотников типа «Баба-яга».

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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