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Песков призвал продолжать информировать мир о зверствах ВСУ

Москва намерена и дальше доносить до международного сообщества информацию о преступлениях киевского режима. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в беседе с RT.

Представитель Кремля предположил, что в Европе вновь предпочтут не заметить трагедию, произошедшую по вине Незалежной. Речь идёт об атаке Вооружённых сил Украины на автобус с детьми из Белоруссии в Брянской области, которые ехали в Геленджик.

При этом, как отметил Песков, столь показательное невнимание западных коллег вовсе не служит основанием для того, чтобы Россия сворачивала свою информационную работу. Напротив, он подчеркнул, что Москве следует и далее доводить до сведения мировой общественности факты о происходящих жестокостях, избегая каких-либо приукрашиваний.

Напомним, всего в салоне ехало 28 несовершеннолетних спортсменов. Из-за зверского нападения ВСУ погибла сопровождающая детей женщина, а шесть человек, в том числе четверо несовершеннолетних оказались ранены. Известно, что один юный спортсмен находится в тяжёлом состоянии. Уцелевших детей направили в экстренном порядке домой. Позже врио губернатора Брянской области навестил пострадавших. После случившегося СК завёл дело о теракте.

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