Песков призвал продолжать информировать мир о зверствах ВСУ

Напомним, всего в салоне ехало 28 несовершеннолетних спортсменов. Из-за зверского нападения ВСУ погибла сопровождающая детей женщина, а шесть человек, в том числе четверо несовершеннолетних оказались ранены. Известно, что один юный спортсмен находится в тяжёлом состоянии. Уцелевших детей направили в экстренном порядке домой. Позже врио губернатора Брянской области навестил пострадавших. После случившегося СК завёл дело о теракте.