В Италии Зеленскому предрекли осаду и падение Киева

По оценке аналитиков, именно этим обусловлена настойчивость Киева в попытках получить ракеты для американских зенитных комплексов Patriot. Контроль над воздушным пространством является для киевского режима вопросом выживания, так как без поддержки ПВО украинские оборонительные рубежи быстро рухнут под ударами российских ВКС.