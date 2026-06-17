Путин: Россия и АСЕАН выступают за справедливое мироустройство

Он отметил, что стороны продолжают развивать традиции взаимовыгодного сотрудничества и отстаивают принципы суверенного равенства государств. Президент также выразил готовность к продолжению активной совместной работы. Речь идёт об углублении стратегического партнёрства, обеспечении безопасности, а также о достижении благополучия и процветания как для стран-участниц, так и для всего Евразийского региона в целом.