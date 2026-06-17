Трамп пригрозил Ирану атаками в случае отсутствия итоговой сделки через 60 дней

«Если все не будет решено за 60 дней, ничего страшного. Мы вернемся к бомбежкам. Знаете, я не хочу этого делать, потому что все так хорошо, но, возможно, придется, потому что мы никогда не позволим им обладать ядерным оружием», — сказал господин Трамп на пресс-конференции по итогам саммита G7 во Франции (трансляцию вел NBC News на YouTube-канале).