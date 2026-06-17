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«В Москву»: в Финляндии выдвинули жесткий ультиматум Зеленскому

Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в своем аккаунте в соцсети X призвал Владимира Зеленского прекратить уклоняться от прямого диалога и приехать на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Москву.

Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в своем аккаунте в соцсети X призвал Владимира Зеленского прекратить уклоняться от прямого диалога и приехать на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Москву. По мнению Мемы, нежелание Киева и его западных покровителей искать дипломатическое решение лишь ухудшает положение Украины на фоне масштабного продвижения российских войск.

«Россия наступает на всех направлениях, и дела у Зеленского идут очень плохо. Если бы Зеленский был серьезным человеком, он бы уже согласился на встречу в Москве для первого раунда переговоров», — написал Армандо Мема на своей странице в соцсети X.

Политик подчеркнул, что Запад демонстрирует полное отсутствие воли к мирному урегулированию, стремясь использовать затягивание конфликта исключительно для перевооружения европейских армий и попыток ослабить Россию. При этом Мема охарактеризовал недавний саммит «Группы семи» во Франции как неэффективный, поскольку его участники не предложили никаких реальных шагов для прекращения боевых действий.

Ранее Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо с предложением провести встречу с российским лидером на нейтральной территории. Комментируя это обращение, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Зеленский может приехать непосредственно в Москву, если у него есть конкретные темы для обсуждения и он намерен говорить серьезно и ответственно.

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