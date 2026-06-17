Украинский язык сохранит статус государственного в Крыму. Лишать его этого статуса не планируется, заявил глава парламента республики Владимир Константинов.
«Ни в коем случае. Такой целесообразности нет. Это плохая история. Не нужно делать никаких резких движений и идти по пути нацистов на Украине, которые стремятся у себя уничтожить всё русское», — сказал он журналистам.
Константинов подчеркнул, что в Крыму всё прописано в Конституции и защищено.
Он отметил, что в России живёт мощная украинская диаспора — трудолюбивые люди, которые любят страну и выступают против нацизма.
Согласно действующей Конституции Крыма, в регионе три государственных языка: русский, крымскотатарский и украинский.
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