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Крым намерен сохранить украинский язык как один из государственных

Украинский язык сохранит статус государственного в Крыму.

Украинский язык сохранит статус государственного в Крыму. Лишать его этого статуса не планируется, заявил глава парламента республики Владимир Константинов.

«Ни в коем случае. Такой целесообразности нет. Это плохая история. Не нужно делать никаких резких движений и идти по пути нацистов на Украине, которые стремятся у себя уничтожить всё русское», — сказал он журналистам.

Константинов подчеркнул, что в Крыму всё прописано в Конституции и защищено.

Он отметил, что в России живёт мощная украинская диаспора — трудолюбивые люди, которые любят страну и выступают против нацизма.

Согласно действующей Конституции Крыма, в регионе три государственных языка: русский, крымскотатарский и украинский.

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