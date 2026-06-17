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Euronews: Рютте посетит США, чтобы сгладить противоречия в НАТО

По данным источников, организаторы саммита альянса в Анкаре постарались максимально сократить общую программу всех лидеров с участием американского лидера Дональда Трампа.

Источник: РИА "Новости"

БРЮССЕЛЬ, 17 июня /ТАСС/. Генсек НАТО Марк Рютте полетит 23 июня в Вашингтон, чтобы попытаться смягчить трансатлантические разногласия в преддверии саммита блока в Анкаре 7—8 июля, передает телеканал Euronews.

«Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отправится в Вашингтон с 23 по 25 июня, поскольку страны блока пытаются сгладить трансатлантическую напряженность перед саммитом НАТО в июле», — сообщил телеканал.

Ранее Рютте на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что саммит в Анкаре будет состоять из одной пленарной сессии с участием всех стран блока, куда не пригласят лидеров стран-партнеров. Также на саммите не запланирована отдельная встреча Совета Украина — НАТО на высшем уровне.

По информации брюссельских источников, организаторы саммита постарались максимально сократить общую программу всех лидеров с участием президента США Дональда Трампа, чтобы минимизировать риски возможных разногласий.

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