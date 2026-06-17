Euronews: Рютте посетит США, чтобы сгладить противоречия в НАТО

Ранее Рютте на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что саммит в Анкаре будет состоять из одной пленарной сессии с участием всех стран блока, куда не пригласят лидеров стран-партнеров. Также на саммите не запланирована отдельная встреча Совета Украина — НАТО на высшем уровне.