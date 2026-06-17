Вэнс рассказал, в чем видит смысл критики США папой римским

«Папа Лев XIV пытается побудить всех нас, будь то республиканцы или демократы, найти правильный баланс между соблюдением закона и милосердием к другим. В администрации Трампа мы стараемся это делать. Мы не всегда будем соглашаться с критикой папы Льва XIV, но как христианин и католик я воспринимаю его как очень важный моральный авторитет», — заявил вице-президент.