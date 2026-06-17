Песков рассказал об ответе России после удара по автобусу под Брянском

Песков добавил, что Следственный комитет уже начал следственные действия, в ходе которых будет установлена страна происхождения дрона. При этом, по его словам, «очевидно даже до следствия, что это была целенаправленная атака». Как отметил представитель Кремля, операторы беспилотников «отлично видят», какие цели поражают. Он уточнил, что речь шла не о военной машине, а об автобусе с мирными жителями — в данном случае с детьми.