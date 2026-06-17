Песков рассказал об ответе России после удара по автобусу под Брянском

«Никакого сомнения не вызывает, кто за этим стоит. Ответные действия — это продолжение специальной военной операции в связи с тем чтобы обезопасить нашу страну и наше население от таких террористических проявлений», — заявил пресс-секретарь.
Песков добавил, что Следственный комитет уже начал следственные действия, в ходе которых будет установлена страна происхождения дрона. При этом, по его словам, «очевидно даже до следствия, что это была целенаправленная атака». Как отметил представитель Кремля, операторы беспилотников «отлично видят», какие цели поражают. Он уточнил, что речь шла не о военной машине, а об автобусе с мирными жителями — в данном случае с детьми.
Пресс-секретарь также выразил мнение, что от Европы Россия, по всей видимости, «опять не услышит каких-либо осуждающих слов». «Но это не значит, что мы должны опускать руки. Наоборот, мы должны продолжать рассказывать об этих зверствах, без преувеличения, всему миру», — добавил Песков.
Как ранее сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, 17 июня беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. В результате погибла женщина, сопровождавшая спортсменов, ранения получили восемь человек, включая шестерых детей. Всего в салоне находились 44 пассажира, из них 28 детей. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Белорусский МИД решительно осудил атаку на гражданский автобус с белорусами, включая детей, в Брянской области, назвав ее очередным актом терроризма против мирного населения. Российское внешнеполитическое ведомство призвало международные структуры, национальные правительства и мировую общественность дать честную оценку случившемуся и решительно осудить этот теракт. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее «чудовищным преступлением».