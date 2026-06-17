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Трамп заявил, что Путин и Си Цзиньпин «были нейтральны» в войне в Иране

Американский президент США Дональд Трамп публично поблагодарил лидеров Китая и России Си Цзиньпина и Владимира Путина за их позицию по иранскому конфликту.

Источник: РБК

Американский президент США Дональд Трамп публично поблагодарил лидеров Китая и России Си Цзиньпина и Владимира Путина за их позицию по иранскому конфликту. По словам республиканца, они сохраняли нейтралитет.

«Я хочу поблагодарить Китай, президента Си. Он сохранял нейтралитет, полный нейтралитет, и я благодарен ему за это. И я хочу поблагодарить Владимира Путина, он был нейтрален», — сказал он на саммите G7 (трансляцию вел Белый дом).

Он уточнил, что КНР владеет большим запасом оружия, способного сбивать воздушные цели. По словам Трампа, в разговоре с Си он попросил не отправлять и не продавать это вооружение Ирану. И китайский лидер «в целом» эту просьбу выполнил, отметил Трамп, чем значительно помог США.

Ранее Путин назвал «трагедией» удары по Ирану и потери среди мирного населения в ходе конфликта. Он говорил, что не видит провокаций со стороны Тегерана и что Россию тревожит ухудшение взаимоотношений между странами Ближневосточного региона.

Как сообщила в середине мая Washington Post со ссылкой на источники, разведка США пришла к выводу, что Китай воспользовался войной в Иране для достижения преимущества над Вашингтоном в военной, экономической, дипломатической и других областях.

По данным разведывательного управления, после начала конфликта КНР продавала оружие союзникам США в Персидском заливе, которых коснулись последствия войны. Также Пекин оказывал помощь различным странам, испытывающим трудности с энергетикой после закрытия Ормузского пролива.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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