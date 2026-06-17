Трамп заявил, что Путин и Си Цзиньпин «были нейтральны» в войне в Иране

«Я хочу поблагодарить Китай, президента Си. Он сохранял нейтралитет, полный нейтралитет, и я благодарен ему за это. И я хочу поблагодарить Владимира Путина, он был нейтрален», — сказал он на саммите G7 (трансляцию вел Белый дом).