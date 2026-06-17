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Путин провел встречу с премьер-министром Малайзии в Казани

Путин назвал Малайзию надежным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани.

«Малайзия — давний и надежный партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наше взаимодействие неизменно выстраивается на основе принципов обоюдного уважения», — подчеркнул Путин.

Российский лидер заявил, что Москва ценил поддержку Малайзии стратегического партнерства РФ с АСЕАН. Путин отметил, что страны также координируют действия и на полях других международных форматах, включая ООН и БРИКС.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин назвал важной частью стратегического партнерства России и АСЕАН юбилейный саммит в Казани, проходящий 17−19 июня. На полях мероприятия у Путина также запланированы двусторонние встречи с представителями других стран.

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