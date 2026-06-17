Путин провел встречу с премьер-министром Малайзии в Казани

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани.
«Малайзия — давний и надежный партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наше взаимодействие неизменно выстраивается на основе принципов обоюдного уважения», — подчеркнул Путин.
Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин назвал важной частью стратегического партнерства России и АСЕАН юбилейный саммит в Казани, проходящий 17−19 июня. На полях мероприятия у Путина также запланированы двусторонние встречи с представителями других стран.
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