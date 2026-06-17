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ПВО за шесть часов уничтожила 27 беспилотников над российскими регионами

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотников над регионами России с 14:00 до 20:00 мск, сообщило Минобороны в «Максе».

Источник: РБК

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотников над регионами России с 14:00 до 20:00 мск, сообщило Минобороны в «Максе».

Дроны сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской областями, а также над Республикой Крым, Черным и Азовским морями.

Ранее оперштаб Белгородской области сообщил об атаке дрона на грузовой автомобиль, в результате которой погиб мирный житель.

17 июня украинский беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области. Пострадали восемь человек, включая шестерых юных спортсменов, сопровождавшая их женщина скончалась. По факту удара ВСУ по пассажирскому автобусу СК возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 Уголовного кодекса).

Прошедшей ночью силы ПВО сбили над российскими регионами 157 украинских дронов.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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