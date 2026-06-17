Мерц: Израиль не должен быть источником напряженности на Ближнем Востоке

На вопрос о том, есть ли у него опасения, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заинтересован в срыве рамочного соглашения между США и Ираном, Мерц ответил отрицательно. «Такого опасения у меня нет. Однако мы с тревогой смотрели на Ливан. Ливан был здесь одной из главных тем. Мы попросили всех, включая правительство Израиля, в том числе в ходе промежуточных переговоров, умерить сейчас пыл конфликтов в этом регионе и положить конец противостоянию», — подчеркнул канцлер ФРГ.