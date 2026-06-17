Мерц: Израиль не должен быть источником напряженности на Ближнем Востоке

БЕРЛИН, 17 июня. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил обеспокоенность в связи с возможной дальнейшей эскалацией конфликта между Израилем и Ливаном и заявил, что еврейское государство не должно становиться виновником эскалации ситуации на Ближнем Востоке.
«Мы с пониманием относимся к интересам безопасности Израиля. Однако это не должно заходить так далеко, чтобы дестабилизировать целое соседнее государство. И это было единодушным мнением всех участников», — сказал Мерц в интервью телеканалу ARD по итогам саммита Группы семи во французском городе Эвиан-ле-Бен.
На вопрос о том, есть ли у него опасения, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заинтересован в срыве рамочного соглашения между США и Ираном, Мерц ответил отрицательно. «Такого опасения у меня нет. Однако мы с тревогой смотрели на Ливан. Ливан был здесь одной из главных тем. Мы попросили всех, включая правительство Израиля, в том числе в ходе промежуточных переговоров, умерить сейчас пыл конфликтов в этом регионе и положить конец противостоянию», — подчеркнул канцлер ФРГ.
В то же время Мерц добавил, что «Израиль не должен становиться источником эскалации, он должен занять активную позицию, чтобы положить конец этому конфликту прямо сейчас». Вместе с тем глава правительства Германии оптимистично оценил шансы на успех заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Ормузский пролив в скором времени снова будет открыт для судоходства. По имеющейся информации и согласно заявлениям американской администрации, пролив будет «полностью открыт в течение ближайших дней, причем без взимания каких-либо сборов», резюмировал Мерц.
14 июня США и Иран объявили, что согласовали меморандум о взаимопонимании, направленный на завершение конфликта.