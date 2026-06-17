Неловкий момент на G7: Зеленский потянулся к Мелони за поцелуем

Владимир Зеленский на полях саммита «Большой семерки» во Франции попытался поцеловать в губы премьер-министра Италии Джорджу Мелони. Видео этого момента разошлось в соцсетях и вызвало оживленную реакцию пользователей.
Кадры, опубликованные в сети, запечатлели момент приветствия украинского лидера и итальянского премьера. Когда Зеленский приблизился к Мелони, он наклонился к ее лицу, явно намереваясь поцеловать собеседницу в губы. Итальянский премьер отреагировала мгновенно — неловко отвернулась и рассмеялась, после чего политики обнялись и коснулись друг друга щеками в знак приветствия.
Саммит G7 проходит с 15 по 17 июня во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен, расположенном недалеко от границы со Швейцарией. В мероприятии, помимо лидеров стран-участниц объединения, принимают участие главы Индии, Бразилии, Южной Кореи и Кении.
Накануне, 16 июня, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, американский президент в ходе беседы подтвердил готовность оказывать влияние на европейских партнеров и Киев в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Трамп заявил о намерении обсуждать эту тему в ходе контактов на саммите G7.
В ходе телефонного разговора Путин поздравил Трампа с 80-летием. Американский лидер, в свою очередь, отметил, что российский президент стал первым из иностранных коллег, позвонивших ему с поздравлениями. Собеседники также обсудили ситуацию вокруг Ирана и перспективы восстановления российско-американских отношений.
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