Неловкий момент на G7: Зеленский потянулся к Мелони за поцелуем

Кадры, опубликованные в сети, запечатлели момент приветствия украинского лидера и итальянского премьера. Когда Зеленский приблизился к Мелони, он наклонился к ее лицу, явно намереваясь поцеловать собеседницу в губы. Итальянский премьер отреагировала мгновенно — неловко отвернулась и рассмеялась, после чего политики обнялись и коснулись друг друга щеками в знак приветствия.