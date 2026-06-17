Глава МИД Турции на встрече с Путиным передал ему «горячий привет» от Эрдогана

Путин передал наилучшие пожелания президенту Турции Реджепу Эрдогану и отметил, что его всегда рады видеть в России. В свою очередь, Фидан на встрече передал российскому лидеру «большой горячий привет» от Эрдогана.
Ранее Фидан уже встречался с главой МИД Сергеем Лавровым, где выразил готовность Турции к посредничеству в переговорах между Россией и Украиной, подчеркнув важность дипломатического пути. Анкара также заявила о своём неприятии и осуждении ударов по гражданским объектам. В ходе своего визита Фидан также провел беседу с секретарём Совбеза Сергеем Шойгу, обсудив, в частности, совместные действия в контексте украинского кризиса.
Напомним, глава государства прибыл в Казань, чтобы принять участие в памятном саммите с представителями Ассоциации стран Юго-Восточной Азии, который продлится двое суток. Диалог на высшем уровне собрал делегации всех без исключения 11 государств-членов этого объединения. Среди участников встречи значатся полномочные представители Брунея, Тимора-Лешти, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Сингапура, Таиланда и Филиппин. Ожидается, что столь представительный состав позволит полноценно обсудить ключевые векторы дальнейшего взаимодействия. Путин уже успел встретиться с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом — младшим. Также главе РФ удалось пообщаться с султаном Брунея-Даруссалам Хассаналом Болкиахом.
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