Глава МИД Турции на встрече с Путиным передал ему «горячий привет» от Эрдогана

Ранее Фидан уже встречался с главой МИД Сергеем Лавровым, где выразил готовность Турции к посредничеству в переговорах между Россией и Украиной, подчеркнув важность дипломатического пути. Анкара также заявила о своём неприятии и осуждении ударов по гражданским объектам. В ходе своего визита Фидан также провел беседу с секретарём Совбеза Сергеем Шойгу, обсудив, в частности, совместные действия в контексте украинского кризиса.