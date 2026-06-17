Лавров ответил на обещание Киева изолировать Крым до «острова»

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявление министра обороны Украины Михаила Федорова о том, что «Крым станет островом скоро». Министр выразил недоумение по поводу планов Киева и указал на наличие у России средств противодействия.
«Да, он сказал. Но я не очень сильно понял, каким образом он собирается это сделать, потому что он ссылался на беспилотники. На любой беспилотник есть “противоядие”, мы сейчас над этим самым активным образом работаем», — заявил Лавров в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.
Глава российского внешнеполитического ведомства также обратил внимание на то, что Федоров занял должность министра обороны сравнительно недавно. «Он недавно в должности, ему освоиться надо», — добавил Лавров.
Ранее Михаил Федоров в интервью украинскому YouTube-каналу заявил, что Крым в ближайшее время «превратится в остров» благодаря изоляции полуострова с помощью беспилотников. По его словам, особый акцент в Минобороны Украины сделан на дронах с оптоволоконным управлением и дальнобойных системах Middle Strike, объем контрактов на которые уже на 300% превышает показатели 2025 года. Министр также отметил, что «туристический сезон в Крыму в этом году будет только для украинских дронов».
Как сообщалось, Киев неоднократно заявлял о намерениях наносить удары по Крымскому полуострову. В Москве такие заявления регулярно называют безосновательными и указывают, что Крым является неотъемлемой частью территории России.
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