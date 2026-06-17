Лавров ответил на обещание Киева изолировать Крым до «острова»

Ранее Михаил Федоров в интервью украинскому YouTube-каналу заявил, что Крым в ближайшее время «превратится в остров» благодаря изоляции полуострова с помощью беспилотников. По его словам, особый акцент в Минобороны Украины сделан на дронах с оптоволоконным управлением и дальнобойных системах Middle Strike, объем контрактов на которые уже на 300% превышает показатели 2025 года. Министр также отметил, что «туристический сезон в Крыму в этом году будет только для украинских дронов».