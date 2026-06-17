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Владимир Путин приложился к святыне в Благовещенском соборе Казанского Кремля

Путин посетил Благовещенский собор в Казани и пообщался с прихожанами.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин приложился к святыне во время посещения Благовещенского собора Казанского Кремля перед началом саммита Россия — АСЕАН. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Перед началом двусторонних встреч на полях саммита Россия — АСЕАН Владимир Путин посетил Казанский кремль», — говорится в сообщении.

Российский лидер посетил православный храм и мечеть на территории Казанского Кремля вместе с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Также Путин пообщался с прихожанами, находившимися в Благовещенском соборе во время его визита.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин выступил на саммите в Казани. Как заявил глава государства, страны АСЕАН и Россия поддерживают справедливую систему мироустройства и отстаивают принципы суверенного равенства.