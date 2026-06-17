Владимир Путин приложился к святыне в Благовещенском соборе Казанского Кремля

Президент России Владимир Путин приложился к святыне во время посещения Благовещенского собора Казанского Кремля перед началом саммита Россия — АСЕАН. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Перед началом двусторонних встреч на полях саммита Россия — АСЕАН Владимир Путин посетил Казанский кремль», — говорится в сообщении.
Российский лидер посетил православный храм и мечеть на территории Казанского Кремля вместе с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Также Путин пообщался с прихожанами, находившимися в Благовещенском соборе во время его визита.
Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин выступил на саммите в Казани. Как заявил глава государства, страны АСЕАН и Россия поддерживают справедливую систему мироустройства и отстаивают принципы суверенного равенства.