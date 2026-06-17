«Большой горячий привет»: Эрдоган передал послание Путину через Фидана

В переговорах также приняли участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Ранее, перед визитом в Казань, Хакан Фидан посетил Москву, где детально обсудил с Лавровым ключевые вопросы международной повестки. В центре внимания министров находились урегулирование конфликта на Ближнем Востоке, стабильность на Южном Кавказе и обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Кроме того, стороны затронули тему мирного урегулирования на Украине: Фидан в очередной раз подтвердил готовность Анкары предоставить переговорную площадку для диалога между Москвой и Киевом.