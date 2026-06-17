ЦИК: голосование на выборах депутатов Госдумы нового созыва будет длиться три дня

Голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созыва пройдёт в течение трёх дней — с 18 по 20 сентября. Соответствующее решение было принято на заседании ЦИК России.
«Проведенные социологические опросы подтверждают, что людям удобен такой формат. На основе изучения ряда данных можно утверждать, что трехдневное голосование создает комфортные условия для избирателей, при этом оптимально распределяется нагрузка на избирательные комиссии, а в нынешних условиях — это еще и дополнительный источник обеспечения безопасности всех участников избирательного процесса», — отметила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
Предлагается также провести голосования с использованием дополнительных возможностей реализации избирательных прав граждан Российской Федерации. В 77 регионах 18 и 19 сентября будет организовано голосование групп избирателей, которые проживают или находятся в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено. В 12 регионах 18, 19 и 20 сентября вместе с голосованием в отдаленных населенных пунктах избирателям будет предоставлена возможность проголосовать на придомовых территориях, территориях общего пользования и в иных местах.
Всего в единый день голосования запланировано более 2,2 тысяч избирательных кампаний всех уровней. Будет замещаться около 20,7 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.
16 июня президент России Владимир Путин подписал указ «О назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва».