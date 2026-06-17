ЦИК: голосование на выборах депутатов Госдумы нового созыва будет длиться три дня

Предлагается также провести голосования с использованием дополнительных возможностей реализации избирательных прав граждан Российской Федерации. В 77 регионах 18 и 19 сентября будет организовано голосование групп избирателей, которые проживают или находятся в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено. В 12 регионах 18, 19 и 20 сентября вместе с голосованием в отдаленных населенных пунктах избирателям будет предоставлена возможность проголосовать на придомовых территориях, территориях общего пользования и в иных местах.