Боец СВО вырвал ёжика из оптоволоконных пут

В зоне проведения специальной военной операции российский военнослужащий обнаружил в траве ежа, который запутался в оптоволоконных нитях от беспилотников. Животное было полностью обездвижено и не могло пошевелиться. Боец не прошел мимо и освободил его.
На видео, распространившемся в сети, видно, как солдат заметил колючего зверька, почти слившегося с землей. Он наклонился, проверил — еж еще дышал, но силы его были на исходе. Оптоволокно стянуло тело настолько туго, что двигаться он не мог. Справиться с запутанными нитями оказалось непросто, но военный освободил пленника. После этого боец напоил его водой — еж жадно пил.
Как отмечают военнослужащие, подобные случаи на передовой не единичны. Оптоволоконные кабели, которые остаются после массового применения дронов, оседают на деревьях и земле, превращая леса в опасные ловушки для диких животных. Ранее российские бойцы уже спасали сову, которая запуталась в таких же нитях и была полностью дезориентирована.
Проблема приобретает масштабный характер. Из-за активного использования оптоволоконных беспилотников обеими сторонами поля боя покрываются плотной сетью тонких проводов, которые нередко становятся причиной гибели животных. По оценкам экологов, в зонах боевых действий число погибших от антропогенного мусора животных выросло на 40−60% по сравнению с мирным временем.
В комментариях пользователи высоко оценили поступок солдата, отмечая, что российские воины стараются спасать жизни — независимо от того, кому они принадлежат.
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