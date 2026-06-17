Боец СВО вырвал ёжика из оптоволоконных пут

На видео, распространившемся в сети, видно, как солдат заметил колючего зверька, почти слившегося с землей. Он наклонился, проверил — еж еще дышал, но силы его были на исходе. Оптоволокно стянуло тело настолько туго, что двигаться он не мог. Справиться с запутанными нитями оказалось непросто, но военный освободил пленника. После этого боец напоил его водой — еж жадно пил.