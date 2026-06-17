Премьер Малайзии сообщил, что глава страны считает Путина своим другом

Путин, в свою очередь, назвал Малайзию давним и надежным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он отметил регулярные контакты между странами на уровне министерств и ведомств, а также по парламентской линии. «По итогам прошлого года товарооборот между нашими странами вырос на 12,9%. Это хороший результат», — сказал президент.