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Премьер Малайзии сообщил, что глава страны считает Путина своим другом

Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим считает президента России Владимира Путина своим другом, сообщил на встрече с российским лидером премьер Малайзии Анвар Ибрагим.

Источник: РБК

Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим считает президента России Владимира Путина своим другом, сообщил на встрече с российским лидером премьер Малайзии Анвар Ибрагим. Его слова передает пресс-служба Кремля.

Малайзийский премьер прибыл в Казань для участия в саммите «Россия — АСЕАН».

«Я, разумеется, передам привет верховному правителю [Малайзии] султану Ибрагиму, который считает вас своим другом и полагает, что с Россией и российским народом мы можем развивать хорошие отношения», — сказал он.

По словам Анвара Ибрагима, в последние годы отношения между государствами развиваются и Малайзия готова продолжать эту тенденцию, в том числе в экономике и финансах. Кроме того, сказал премьер, Куала-Лумпур настроен развивать авиасообщение между странами.

Путин, в свою очередь, назвал Малайзию давним и надежным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он отметил регулярные контакты между странами на уровне министерств и ведомств, а также по парламентской линии. «По итогам прошлого года товарооборот между нашими странами вырос на 12,9%. Это хороший результат», — сказал президент.

В начале мая верховный правитель Малайзии по приглашению Путина прибыл в Москву для участия в праздничных мероприятиях, приуроченных к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Султан Ибрагим отметил, что за 60 лет развивающихся партнерских отношений Россия и Малайзия добились «значимых результатов», и пригласил российского президента посетить страну.

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