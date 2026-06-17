Британские яхтсмены рассказали о предупредительной стрельбе российского фрегата

В Минобороны РФ сообщили, что инцидент произошел 16 июня около 12:45 по московскому времени. Экипаж фрегата обнаружил яхту, которая следовала под двигателями опасным курсом на сближение. Российские моряки предприняли несколько попыток связаться с судном по международному радиоканалу, затем выпустили сигнальные ракеты и подали звуковые сигналы — реакции не последовало. Когда дистанция сократилась до 150 метров, командир принял решение открыть упредительную стрельбу из стрелкового вооружения по курсу яхты. После этого яхта немедленно изменила курс и удалилась от фрегата.