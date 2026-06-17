Британские яхтсмены рассказали о предупредительной стрельбе российского фрегата

Владелица британской яхты Bright Future Джейн Келви заявила, что инцидент с российским фрегатом «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш не стоит преувеличивать. Пенсионерка подчеркнула, что экипаж не заинтересован в раздувании скандала.
69-летняя британка, находившаяся на судне вместе с супругом, пояснила, что команда не воспринимала сближение с российским кораблем как нечто опасное до того, как прозвучали выстрелы. По ее словам, перед применением оружия моряки фрегата подали звуковые сигналы, а сама яхта двигалась по штатному маршруту и не создавала угрозы столкновения.
Джейн Келви рассказала, что российский корабль произвел четыре или пять предупредительных выстрелов, которые она сравнила со звуком «щелчка кнута». Она отметила, что если бы сигналы ограничились только гудками, она даже не стала бы сообщать о случившемся. «Мы не хотим, чтобы из-за этого началась Третья мировая война», — подчеркнула пенсионерка в интервью The Guardian.
В Минобороны РФ сообщили, что инцидент произошел 16 июня около 12:45 по московскому времени. Экипаж фрегата обнаружил яхту, которая следовала под двигателями опасным курсом на сближение. Российские моряки предприняли несколько попыток связаться с судном по международному радиоканалу, затем выпустили сигнальные ракеты и подали звуковые сигналы — реакции не последовало. Когда дистанция сократилась до 150 метров, командир принял решение открыть упредительную стрельбу из стрелкового вооружения по курсу яхты. После этого яхта немедленно изменила курс и удалилась от фрегата.
По данным зарубежных СМИ, инцидент произошел примерно в 20 морских милях к югу от острова Уайт, за пределами британских территориальных вод. В момент событий за российским фрегатом следил патрульный корабль ВМС Великобритании HMS Mersey. Министерство обороны Великобритании начало расследование инцидента, назвав его единичным случаем. Пострадавших и повреждений не было, яхта продолжила путь. Владельцы судна — супруги Алан и Джейн Келви из Бакингемшира, 68 и 70 лет. Пара нашла яхту брошенной и восстановила ее. После инцидента Джейн Келви связалась с береговой охраной Великобритании и сообщила о случившемся.
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