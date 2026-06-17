Путин в Казани встретился с главой МИД Турции Фиданом

По его словам, контакты между Россией и Турцией перестали быть «чисто формальными» и «наполняются все новым и новым содержанием». Этого удалось достичь во многом благодаря позиции турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана «Прошу вас передать самые наилучшие пожелания ему, мы всегда рады видеть его в нашей стране», — сказал российский президент.