Дмитриев заявил, что делегацию США можно ждать «в ближайшее время»

Американскую делегацию можно ждать в России в ближайшее время, об этом сообщил «ИС Вести» спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Ждем в ближайшее время, о датах объявит администрация президента», — сказал Дмитриев, отвечая на соответствующий вопрос.
Он отметил, что диалог между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом продолжается, что приводит Европу «в бешенство».
«Европейцы и британцы прилагают титанические усилия, чтобы разорвать прямой диалог России и США. Они привыкли влиять на [предыдущего президента США Джо] Байдена, быть крайне негативными», — сказал Дмитриев.
Дмитриев ранее говорил о предстоящем визите в Россию спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Помощник российского президента Юрий Ушаков допустил, что ждать американскую делегацию можно после подписания мирной сделки между США и Ираном 19 июня. До этого в Кремле заявляли, что точная дата их визита пока неизвестна.
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