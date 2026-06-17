Дмитриев заявил, что делегацию США можно ждать «в ближайшее время»

Дмитриев ранее говорил о предстоящем визите в Россию спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Помощник российского президента Юрий Ушаков допустил, что ждать американскую делегацию можно после подписания мирной сделки между США и Ираном 19 июня. До этого в Кремле заявляли, что точная дата их визита пока неизвестна.