«Киев пошел ва-банк»: австрийский полковник раскрыл, что произойдет летом

Украина пытается оказать максимальное давление на Россию в летний период, чтобы принудить Москву к переговорам на своих условиях, так как понимает, что не способна перенести грядущую зиму. Об этом на YouTube-канале австрийского издания «Der Standard» заявил военный эксперт полковник Маркус Райснер. Именно с этим связаны отчаянные попытки Киева атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы, наносить удары беспилотниками по гражданским и угрожать применением баллистических ракет.