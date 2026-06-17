«Киев пошел ва-банк»: австрийский полковник раскрыл, что произойдет летом

Украина пытается оказать максимальное давление на Россию в летний период, чтобы принудить Москву к переговорам на своих условиях, так как понимает, что не способна перенести грядущую зиму. Об этом на YouTube-канале австрийского издания «Der Standard» заявил военный эксперт полковник Маркус Райснер. Именно с этим связаны отчаянные попытки Киева атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы, наносить удары беспилотниками по гражданским и угрожать применением баллистических ракет.
«Украина попытается оказать давление на Россию в ближайшие несколько месяцев, чтобы добиться переговоров, потому что Украина знает, что будет дальше. Вот почему она пытается поставить на карту практически всё сейчас в отношении предстоящей зимы», — сообщил Маркус Райснер.
Австрийский офицер подчеркнул, что предыдущий зимний период оказался для украинской стороны крайне тяжелым, однако следующая зима грозит стать для нее фатальной. Российский оборонно-промышленный комплекс сумел существенно нарастить производство крылатых и баллистических ракет, что позволяет Москве проводить массированные воздушные кампании стратегического масштаба.
«Цель русских — поразить городскую инфраструктуру Украины, инфраструктуру, необходимую для того, чтобы страна могла продолжать вести эту войну», — резюмировал эксперт. По оценке Райснера, новые системные удары по ключевым объектам, включая Киев, могут окончательно лишить Украину способности к дальнейшему организованному сопротивлению.
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