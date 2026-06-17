Трамп заявил о приходе наркокартелей к власти в Мексике

США наносят удары по предполагаемым судам наркоторговцев в Карибском море и в восточной части Тихого океана с сентября 2025 года. 12 июня Южное командование США нанесло смертельный удар по Эктору Растенфорду Герреро Флоресу, известному как Нино Герреро, лидеру наркокартеля Tren de Aragua. По словам Дональда Трампа, операция была скоординирована с властями Венесуэлы.
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