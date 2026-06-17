Глава МИД Турции провел встречу с Игорем Сечиным

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился в Москве с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. Об этом МИД Турции сообщил на своей странице в Facebook (входит в компанию Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной). Подробности переговоров не раскрываются.