Глава МИД Турции восхитился новым зданием театра Камала

Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.
Кроме того, глава турецкого внешнеполитического ведомства отметил значимость проходящего в столице Татарстана саммита Россия — АСЕАН.
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Хакан Фидан — турецкий государственный деятель и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел Турции. Ранее он более десяти лет возглавлял Национальную разведывательную организацию Турции (MIT) и был одним из самых влиятельных представителей силового блока страны. Подробности биографии политики — в нашем материале.Читать дальше