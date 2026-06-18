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Глава МИД Турции восхитился новым зданием театра Камала

Глава МИД Турции Хакан Фидан во время встречи с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым высказал свое восхищение новым зданием театра им. Галиасгара Камала в Казани.

Источник: ИА Татар-информ

Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Кроме того, глава турецкого внешнеполитического ведомства отметил значимость проходящего в столице Татарстана саммита Россия — АСЕАН.

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Биография Хакана Фидана
Хакан Фидан — турецкий государственный деятель и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел Турции. Ранее он более десяти лет возглавлял Национальную разведывательную организацию Турции (MIT) и был одним из самых влиятельных представителей силового блока страны. Подробности биографии политики — в нашем материале.
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