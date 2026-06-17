Орбан заявил, что ЕС должен быть реформирован

Орбан ранее заявлял, что если Евросоюз продолжит свою экономическую политику, то его дни сочтены, он сам развалится, даже выходить из него нет смысла, а срок, за который возможно что-то радикально поменять, составляет два-три года. По его словам, Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить представителями патриотических правительств, необходимы «чистки» по образцу тех, что происходят в США.