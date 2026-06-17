Орбан заявил, что ЕС должен быть реформирован

«Несмотря на поражение “Фидес”, это не меняет нашей внешней политики, мы остаемся верными сторонниками патриотического движения, цель не изменилась, Брюссель надо реформировать», — сказал Орбан на пресс-конференции в Брюсселе после заседании группы ЕП «Патриоты за Европу».
Орбан ранее заявлял, что если Евросоюз продолжит свою экономическую политику, то его дни сочтены, он сам развалится, даже выходить из него нет смысла, а срок, за который возможно что-то радикально поменять, составляет два-три года. По его словам, Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить представителями патриотических правительств, необходимы «чистки» по образцу тех, что происходят в США.
Орбан ранее также отмечал, что 500-летняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах и центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век станет веком Евразии. По его словам, либеральный мировой порядок закончился, от перемен выиграют те страны, кто умеет выжимать из себя максимум, и проиграют те, кто не может отстаивать собственные ценности.